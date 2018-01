Nas 13 jornadas realizadas nesta edição do campeonato, Gonçalo Alves (FC Porto) e Jordi Adroher (Benfica) são os jogadores em maior destaque face à eficácia demonstrada, com o internacional português a somar 23 golos marcados e o benfiquista, campeão do Mundo pela Espanha, a registar 21.

Mas neste capítulo dos melhores marcadores merecem destaque as presenças do regressado argentino Emanuel Garcia (Juv. Viana), com 20 tiros, e do jovem de 19 anos Gonçalo Nunes (Paço de Arcos), com 18 remates certeiros.

Se falamos em goleadores, não podemos deixar de referir a quem os tenta evitar e, aqui, é o leão André Girão o rei dos guarda-redes, tendo sofrido apenas 16 golos. O internacional está bem secundado pelo seu colega de Seleção, Pedro Henriques (Benfica), com 22, e Carles Grau (FC Porto), com 24.

Autor: Vítor Ventura