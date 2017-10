Gonçalo Alves renovou com o FC Porto por mais três anos, ou seja irá representar os dragões até 2021."Ficar no FC Porto era algo que queria muito, por isso só posso estar feliz com esta renovação. Para mim, é uma grande conquista continuar aqui e saber que o FC Porto continua a querer-me aqui. Estou onde quero estar e felizmente vou ficar aqui mais três anos", afirmou o avançado de 24 anos ao site do FC Porto."Queremos voltar a vencer tudo a nível interno e na Liga Europeia queremos chegar o mais longe possível, nomeadamente à Final 4", referiu ainda internacional português.