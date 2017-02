Continuar a ler

"Agora vamos esquecer a 'Champions', porque temos dois jogos do campeonato muito, muito difíceis", salientou Guillem Cabestany, regressando à Liga Europeia para analisar o adversário dos dragões nos quartos-de-final da competição."O Reus é um rival muito forte. No campeonato espanhol, encadeou muitas vitórias consecutivas. Tem um plantel muito forte, reforçou-se muito bem esta época e, além disso no seu pavilhão, normalmente, em jogos importantes, vive-se um ambiente de morte também. Portanto, vai ser um rival muito, muito difícil", reconheceu o técnico do FC Porto, recusando-se a destacar um ou dois atletas da equipa espanhola."Os jogadores que mais se destacam no Reus? Todos. Pedro Henriques está a fazer uma época muito boa, Albert Casanovas, que já conheceis da Oliveirense, Alex Rodriguez, Platero, Marc Torra, que estava no Benfica... Estamos a falar de uma equipa que não é constituída por jogadores jovens e desconhecidos. É uma equipa com muita experiência, com jogadores de muita qualidade, é um candidato", admitiu Cabestany, entusiasmado com os dois encontros internacionais que tem pela frente."O Reus é uma equipa que, historicamente e este ano ainda mais, tem uma grande capacidade ofensiva. Vão ser dois jogos muito bons de ver", concluiu.