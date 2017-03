Continuar a ler

Apesar do empate, Cabestany mantém a confiança num bom resultado na segunda mão: "Não perdemos o jogo e teremos de ganhar em casa do Reus. Vamos com a máxima motivação e a eliminatória ainda está aberta".



Já Enrico Mariotti considerou que se tratou de um jogo equilibrado e "um pouco louco", mas que o FC Porto podia ter vencido a partida. O treinador espanhol acrescentou ainda que a sua equipa soube aproveitar o cansaço dos azuis e brancos.

"Foi uma partida muito equilibrada, o FC Porto não aproveitou três penáltis e os livres diretos pois podia ter ganhado por dois ou três golos, tranquilamente. Estivemos sempre a perder e no final estivemos bem a aproveitar o cansaço do FC Porto. Depois passámos para a frente e quase ganhámos. Foi um jogo um pouco louco".

No final do empate frente ao Reus , Guillem Cabestany lamentou os erros cometidos durante a partida que podem ter comprometido o apuramento para a final four da Liga Europeia."Tivemos pela frente uma grande equipa, com grandes individualidades e de topo a mundial. Acho que fomos muito irregulares e cometemos erros que não podemos cometer e por isso este resultado".

Autor: João G. Oliveira