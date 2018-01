Continuar a ler

Já a Oliveirense, soma neste ‘torneio a quatro’, um triunfo e uma derrota e vai tentar fechar o primeiro ciclo com uma vitória para não perder o contacto.



Esta última ronda inicia-se esta sábado. Benfica e FC Porto têm compromissos à partida fáceis. O líder da classificação viaja até Grândola para defrontar o último classificado. "Não vai ser fácil. Defrontamos uma equipa moralizada após o empate em Paço de Arcos", disse o técnico Pedro Nunes, na BTV. O campeão nacional, por seu turno, desloca-se ao Pavilhão do Infante Sagres (penúltimo classificado). "Não vai haver qualquer tipo de relaxamento", destacou ao site dos dragões Ton Baliu.



Nos restantes jogos, destaque-se o duelo que opõe a Juventude de Viana (6º) ao OC Barcelos (5º), equipas que podem ainda ter uma palavra a dizer na intromissão na luta pelo título. Para a fuga dos últimos lugares, o Turquel (9º) recebe o HC Braga (12º), o Sp. de Tomar (8.º) é anfitrião do Paço de Arcos (11º), enquanto na segunda feira, o jogo Valongo (6º)-Valença (10º) completa a 13.ª ronda. Já a Oliveirense, soma neste ‘torneio a quatro’, um triunfo e uma derrota e vai tentar fechar o primeiro ciclo com uma vitória para não perder o contacto.Esta última ronda inicia-se esta sábado. Benfica e FC Porto têm compromissos à partida fáceis. O líder da classificação viaja até Grândola para defrontar o último classificado. "Não vai ser fácil. Defrontamos uma equipa moralizada após o empate em Paço de Arcos", disse o técnico Pedro Nunes, na BTV. O campeão nacional, por seu turno, desloca-se ao Pavilhão do Infante Sagres (penúltimo classificado). "Não vai haver qualquer tipo de relaxamento", destacou ao site dos dragões Ton Baliu.Nos restantes jogos, destaque-se o duelo que opõe a Juventude de Viana (6º) ao OC Barcelos (5º), equipas que podem ainda ter uma palavra a dizer na intromissão na luta pelo título. Para a fuga dos últimos lugares, o Turquel (9º) recebe o HC Braga (12º), o Sp. de Tomar (8.º) é anfitrião do Paço de Arcos (11º), enquanto na segunda feira, o jogo Valongo (6º)-Valença (10º) completa a 13.ª ronda.

O Sporting recebe domingo (18h00) a Oliveirense, na 13ª e última jornada da 1ª volta do Nacional. Mas esta partida tem outra curiosidade. Marca o derradeiro embate de um ciclo de jogos em que estiveram envolvidos os principais candidatos ao título (Benfica, Sporting, FC Porto e Oliveirense) e que se encontram, apenas, nas últimas jornadas, conforme ditou o sorteio condicionado.A equipa de Paulo Freitas procura não perder mais pontos para o agora líder, Benfica, após ceder a liderança, com a derrota no Dragão Caixa. "Tivemos um jogo muito complicado, em que saímos desiludidos com o resultado. Queríamos muito ganhar e fizemos um bom jogo. Estamos a trabalhar para voltarmos às vitórias porque aqui não há vitórias morais, queremos os três pontos", disse Vítor Hugo ao site do Sporting.

Autor: Vítor Ventura