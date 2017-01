Continuar a ler

Almeida não esconde os sentimentos vividos na altura do golo. "Foi muito especial ver aquelas pessoas todas felizes com um golo meu. Foi um momento incrível" confidencia o jovem, que é treinado por Ricardo Barreiros nos juniores e que tem privado com o técnico na equipa principal. "O apoio de todos faz com que tudo se torne mais fácil."



Elogios do treinador



A vitória da Oliveirense sobre o Benfica, no último sábado, para o Campeonato Nacional, teve o atrativo de relançar a prova, mas também revelou ao mundo da modalidade Jorge Almeida, um jovem de 19 anos que ainda é júnior da equipa de Oliveira de Azeméis e que ocupou o lugar do lesionado Jepi Selva.No banco de suplentes e sem tempo de jogo, Tó Neves lançou-o para bater o livre direto que castigava a décima falta do Benfica. "Se me mandou é porque tinha confiança em mim", começou por dizer o avançado. "Pensei que se marcasse podia ser decisivo porque ganhávamos dois golos de vantagem". Explica depois como ‘enganou’ o guarda-redes das águias. "Tive a impressão que o Trabal ia tentar intimidar-me e roubar a bola, por isso fiz a finta para trás e não para o lado, pois sabia que se fizesse isso ia ficar com a baliza aberta." Resultado de 3-1 para a Oliveirense e festa no Salvador Machado.

Autor: Humberto Ferreira