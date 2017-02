José Trindade já não é o coordenador geral do hóquei em patins do Sporting. O clube de Alvalade, em comunicado, anunciou ontem que foi decidido "por mútuo acordo, terminar a ligação profissional que mantinha com o engenheiro José Trindade", ligação iniciada em dezembro de 2015, quando chegou a Alvalade, oriundo do rival Benfica, onde esteve 5 anos.

"Um projeto deve ser avaliado no final. Foi feita uma avaliação ao trabalho realizado até ao momento e, como os resultados não foram os esperados, chegou-se a um acordo para terminar a ligação", disse-nos José Trindade.

No entanto, houve um conjunto de erros no ‘consulado’ de Trindade, nomeadamente a perda de três pontos na secretaria no jogo com o Paço de Arcos e, mais recentemente, na Luz, na derrota frente ao Benfica, onde o treinador Guillem Pérez e o jogador João Pinto foram expulsos por um erro do banco verde e branco.

"Houve fatores que pesaram na carreira da equipa e o que aconteceu em Paço de Arcos pesou negativamente. Contudo não me sinto culpado. O trabalho é feito por uma equipa de vários colaboradores, mas eu dei a cara como responsável. Só os cobardes não dão a cara", salientou o ex-dirigente leonino, que confessa não estar arrependido da opção que tomou em dezembro de 2015. "Não me arrependo de ter saído do Benfica para abraçar este projeto do Sporting."

Com a saída de José Trindade, o hóquei em patins leonino fica à responsabilidade de Gilberto Borges, presidente da secção.