Aí está mais um grande clássico da modalidade, desta vez tendo como palco o Dragão Caixa, com o FC Porto a receber (21h) o líder, Sporting, em jogo referente à 12ª jornada do Nacional da 1ª Divisão.

Para além da rivalidade existente entre os dois emblemas, esta partida encerra ainda outro atrativo. Em caso de triunfo dos pupilos de Guillem Cabestany, o Sporting arrisca-se a perder a liderança do campeonato, basta que o Benfica – em 2º lugar, a dois pontos dos leões –, não perca hoje, no Pavilhão da Luz, frente ao Infante Sagres (13º).

As duas equipas chegam moralmente a este jogo de forma diferente, face aos últimos resultados verificados na Liga Europeia. Enquanto o FC Porto já garantiu a presença nos quartos-de-final, após vitória sobre o Follonica (7-4), o Sporting saiu de Itália vergado por uma derrota algo inesperada diante do Lodi (4-7), curiosamente a primeira que a equipa de Paulo Freitas averbou esta época e que motivou um comentário do presidente Bruno de Carvalho. "Agora é tempo do hóquei refletir sobre o porquê de uma exibição tão fraca", escreveu o presidente.

É com esta ‘motivação’ do líder leonino que o Sporting se vai apresentar diante do FC Porto, equipa que nos últimos confrontos tem exercido clara superioridade (ver quadro). "O resultado em Itália não era o que pretendíamos, mas vamos ao Porto lutar pelos três pontos. Somos a melhor defesa e eles o melhor ataque. Estamos confiantes e faremos tudo para vencer", disse Pedro Gil, em declarações no site do clube.

Dragões atentos

No FC Porto, existe uma motivação máxima para este clássico, segundo adianta o internacional argentino Reinaldo García.

"Temos de estar muito bem defensivamente e estar atentos nos 50 minutos. É um jogo que se vai decidir nos pormenores. Para nós, é muito importante, porque estamos a quatro pontos e queremos ganhar para continuar na corrida ao título", sublinhou o médio em declarações prestadas ao Porto Canal.