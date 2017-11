Continuar a ler

Já na 2.ª parte do encontro, Nicolía fez o 8-0 e aos 33' foi a vez de Valter Neves fazer a festa. O 10-0 chegou por Vieirinha de penálti. O Montreux conseguiu marcar, ainda antes de Vieirinha bisar na partida.Miguel Rocha assinou o 12-1 (com o quarto golo da sua conta pessoal) e um minuto depois, aos 43', João Rodrigues fez o 13-1. Tiago Rafael fechou as contas, já depois da formação suíça ter feito o 13-2.Consulte resultados e classificações