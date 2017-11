Continuar a ler

Nas últimas épocas, Oliveirense, Benfica e FC Porto chegaram a finais, mas apenas as águias conseguiram o título europeu, em duelos portugueses, em 2015/2016 frente à Oliveirense (5-3), no Pavilhão da Luz, e em 2012/13 (6-5 após prolongamento) em casa do FC Porto.Em 2017/18, a Oliveirense, que foi finalista vencida nas duas últimas edições, reencontra o Reus - que a venceu na final de 2017, em Lérida (4-1) -, no Grupo A, mas inicia a competição, no sábado, em casa com os alemães do Iserlohn.A equipa de Tó Neves persegue uma terceira final europeia, tentando um título conquistado apenas seis vezes por equipas portuguesas - duas pelo Benfica, duas pelo FC Porto, uma pelo Óquei de Barcelos e uma pelo Sporting -, contra 45 dos espanhóis.No Grupo A, a Oliveirense é favorita a apurar-se para os oitavos de final, a par do campeão europeu Reus, enquanto os italianos do Viareggio surgem como 'outsiders'.No Grupo B, também os espanhóis do Vic e o FC Porto, que se defrontam no sábado no Dragão Caixa (15 horas), são os favoritos, à frente dos italianos do Follonica e dos franceses do La Vendeenne.Os dragões, que foram campeões europeus em 1986 e 1990, chegaram a duas finais recentes, perdendo ambas, em 2014 com o Benfica e em 2015 com o FC Barcelona, clube recordista de títulos europeus, com 21.Os catalães integram nesta edição o mesmo Grupo C do Benfica, com as duas equipas a serem as candidatas a seguirem em frente. O FC Barcelona recebe no sábado o Forte Di Marmi, enquanto as águias jogam na Luz com os suíços do Montreux (15 horas).No Grupo D, o Sporting, vencedor da Taça CERS em 2015, tem no Liceo da Corunha o principal oponente, num agrupamento em que os leões começam por defrontar no sábado, também em casa, os franceses do Quevert, e os espanhóis visitam os italianos do Lodi.Reus (Esp)-Viareggio (Ita), 16:00Oliveirense (Por)-Iserlohn (Ale), 17:00FC Porto (Por)-Vic (Esp), 15:00Follonica (Ita)-La Vendeenne (Fra), 21:00Benfica (Por)-HC Montreux (Sui), 15:00Barcelona (Esp)-Forte Dei Marmi (Ita), 13:00Sporting (Por)-Quevert (Fra), 15:00Lodi (Ita)-Liceo Corunha (Esp), 21:00