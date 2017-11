Continuar a ler

Também este sábado, na ronda preliminar desta Liga Europeia, as vice-campeãs portuguesas do Stuart Massamá colocaram-se em vantagem na primeira mão, ao golearem a equipa alemã Bison Calenberg, por 10-1.



Os jogos da segunda mão, com o Stuart a visitar a Alemanha, e o Benfica a receber o Plegamans, estão agendados para 2 de dezembro.

O Benfica, campeão europeu em 2015, entrou este sábado a perder na primeira mão da ronda preliminar da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, em casa das espanholas do Plegamams, por 1-0.As encarnadas, pentacampeãs nacionais, discutem ainda o acesso aos quartos de final da competição, que venceram em 2015 e que é dominada, com cinco títulos, pelas espanholas do Voltregá.

