Líder surpresa do campeonato nacional de hóquei em patins, a Oliveirense deu este sábado um importante passo rumo a nova presença na final four da Liga Europeia - depois de ter sido finalista em 2015/16 -, ao vencer por 5-3 na visita ao reduto dos italianos do Amatori Lodi.João Souto (7'), Ricardo Barreiros (9'), Pablo Cancela (23'), Nuno Araújo (27') e Jordi Bargalló (39') fizeram os golos da formação de Oliveira de Azeméis, que dentro de três semanas, agora em casa, terá uma importante vantagem para gerir.Consulte os resultados da prova

Autor: Fábio Lima