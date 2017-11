Continuar a ler

Os golos da Oliveirense neste encontro da segunda jornada, Grupo A, foram marcados por João Souto, Jordi Bargalló e Pedro Moreira.



A 9 de dezembro a equipa portuguesa recebe o Reus. Os golos da Oliveirense neste encontro da segunda jornada, Grupo A, foram marcados por João Souto, Jordi Bargalló e Pedro Moreira.A 9 de dezembro a equipa portuguesa recebe o Reus.

A Oliveirense foi a Itália arrancar um empate (4-4) no pavilhão do Viareggio, equipa onde alinha o português Reinaldo Ventura, que marcou dois golos.A formação de Oliveira de Azeméis, treinada por Tó Neves, está na liderança do grupo, mas Reus e Viareggio têm um jogo a menos.