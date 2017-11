A Oliveirense estreou-se na Liga Europeia, com uma vitória em casa sobre os alemães do Iserlohn, por 8-1, na primeira jornada do Grupo A.No Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, o espanhol Jordi Bargalló fez três golos para os vice-campeões europeus e João Souto marcou por duas vezes, enquanto Jordi Bugaya, Jepi Selva e Ricardo Barreiros também deixaram a sua marca no triunfo.A Oliveirense comanda o grupo e fica a aguardar o resultado do outro jogo da primeira ronda, que deveria opor hoje os espanhóis do Reus, campeões europeus, ao Viareggio, e que foi adiado devido ao cancelamento do voo da equipa italiana. A nova data deverá ser anunciada durante a semana.

Autor: Lusa