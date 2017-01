Continuar a ler

Contudo, os jogadores do Benfica não esquecem o jogo da 1ª volta, em Itália, em que venceram por 7-6, depois de estarem a perder. "Já sabemos das dificuldades em jogar com o Lodi. Em Itália vimos que foi um jogo muito equilibrado até ao fim. Aqui acho que vai ser parecido, embora tenhamos vantagem de jogar na nossa pista e contar com o apoio dos nossos adeptos", disse o internacional espanhol Jordi Adroher, na BTV.O Amatori Lodi é treinado pelo português Nuno Resende, ex-técnico da Oliveirense, com quem o clube italiano renovou o contrato por mais duas temporadas.Será, portanto, interessante observar amanhã este duelo particular entre dois dos melhores treinadores portugueses, Pedro Nunes e Nuno Resende.Mas há ainda outro confronto que vai merecer a atenção de quem se deslocar à Luz, a partir das 20 horas. O melhor marcador da Liga Europeia é o italiano do Lodi, Frederico Ambrosio, com oito golos, e no 5º lugar do ranking surge o argentino campeão do Mundo, Carlos Nicolia, com seis.