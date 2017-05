Continuar a ler

As meias-finais decorrem a 24 de junho (sábado) e a final, a disputar entre os vencedores da véspera, a 25 de junho (domingo).



A meia-final entre o Benfica e o FC Porto reedita a final de 2015/16, disputada em Ponte de Lima, que os dragões venceram por 4-2, erguendo o 15.º troféu, tantos como os conquistados pelos 'encarnados'.



Para chegar à final a quatro da Taça de Portugal, o FC Porto afastou a Oliveirense, por 7-3, o Benfica, o Óquei de Barcelos, por 6-3, o Sporting de Tomar a AD Sanjoanense, por 7-6, e a Física a Parede, por 4-3, estes dois últimos no prolongamento.

A 'final four' da Taça de Portugal de hóquei em patins, que terá nas meias-finais os encontros Benfica Física , vai decorrer no Multiusos de Gondomar, a 24 e 25 de junho, anunciou a federação esta segunda-feira.Depois de ter recebido as finais das Taças de Portugal de basquetebol, futsal e voleibol, para além de um 'Mega Festand' de andebol, o Multiusos de Gondomar, palco de eleição da Cidade Europeia de Desporto 2017, volta a atribuir um troféu.

