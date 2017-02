Continuar a ler

Ao intervalo, a formação comandado por Tó Neves vencia por 3-1 e dominava por completo a formação italiana.



No entanto, a segunda parte foi mais complicada para a equipa portuguesa que, em sete minutos, se deixou empatar.



O resultado só ficou definido perto do apito final quando Jepi Selva apontou o golo da vitória.



O primeiro jogo dos quartos-de-final realiza-se a 11 de março em Itália, enquanto a segunda será em Portugal, no dia 1 de abril.



Jogo disputado no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Dupla de arbitragem: Javier Galan e Miguel Diaz (Espanha)



Oliveirense: Domingos Pinho, Jordi Bargalló, Ricardo Barreiros, Nuno Araújo e Pedro Moreira.

Jogaram ainda: Pablo Cancela, Nuno Araújo, Jepi Selva.

Treinador: Tó Neves.

Breganze: Bruno Sgaria, Stefano Del Santo, Alvaro Gimenez, Oriol Vives e Mattia Cocco. Jogaram ainda: Fabio Mabillia (gr), Romeu D'Ana e Giovanni Zen

Treinador: Mirco Di Girone



Ao intervalo: 3-1.

Marcadores: Ricardo Barreiros (3', pen. e 23'), Pedro Moreira (12'), Jordi Bargalló (38') e Jepi Selva (48'); Mattia Cocco (7'), Romeu D'Ana (39'), Alvaro Gimenez (40') e Oriol Vives (46')



A Oliveirense, que já estava apurada para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins, venceu este sábado os italianos do Breganze, por 5-4, em jogo relativo à última jornada do Grupo D.A formação de Oliveira de Azeméis termina assim esta fase apenas com vitórias e nos 'quartos' vai defrontar o Lodi, também de Itália, do treinador português Nuno Resende, que também já orientou a Oliveirense.

Autor: Lusa