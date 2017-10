A Oliveirense vai procurar hoje, em Viareggio, conquistar a Taça Continental. O conjunto de Oliveira de Azeméis deixou pelo caminho o OC Barcelos (4-2), vencedor da Taça CERS, e tem pela frente o Reus, adversário com quem perdeu a final da Liga Europeia na época passada. Os espanhóis superaram os anfitriões do Viareggio (2-1).

Agora disputada em final four, a Taça Continental abriu com um duelo português. OC Barcelos e Oliveirense começaram o jogo com muito acerto defensivo e, sem grandes oportunidades, foi com as bolas paradas que o jogo ganhou ânimo. Puigbi foi o primeiro a mostrar serviço, defendendo uma grande penalidade de Juan José López, e na resposta a Oliveirense marcou por Bargalló, que à segunda oportunidade bateu Ricardo Silva. A Oliveirense estava na frente, mas o jogo não se desequilibrou e o OC Barcelos pressionou para chegar ao empate. Falhou esse objetivo quando esteve com mais um elemento depois da exclusão de Puigbi, mas Marinho concluiu um ataque rápido a seis minutos do intervalo.

As equipas não se desmontavam defensivamente e foi novamente de grande penalidade que o jogo ganhou intensidade. O OC Barcelos marcou por Rúben Sousa a 11 minutos do fim e a Oliveirense ‘apertou’ os minhotos, mas apenas no último minuto João Souto conseguiu empatar (2-2), forçando o prolongamento. O fim do golo de ouro fez com que as equipas arriscassem mais para ganhar, mas apenas na 2ª metade do prolongamento os vice-campeões europeus marcaram, por João Souto. Com pouco tempo para jogar, o OC Barcelos forçou o empate, mas acabou por fazer muitas faltas e no último lance do encontro Jordi Bargalló fez o 4-2, de um livre direto. "Foi um jogo difícil, como estávamos à espera, cheio de nervosismo e ansiedade. A sorte também é importante e acabámos por ter essa felicidade, depois de a procurarmos", referiu Tó Neves, acrescentando, sobre o jogo de hoje: "É mais uma final. Este Reus é diferente do que encontrámos na Liga Europeia, porque é menos fantasista e mais pragmático. Temos de ser racionais e saber contrariar o estilo de jogo deles."

Autor: Humberto Ferreira