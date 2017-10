Continuar a ler

Ricardo Barreiros também não cabia em si de contente. "Fomos prometendo, ano após ano, que tínhamos de continuar a lutar porque sabíamos que tínhamos capacidade de ganhar e felizmente estamos aqui a celebrar!"



Na final, o clube de Oliveira de Azeméis venceu o Reus, campeão da Europa, por 7-4, mas Tó Neves lembra que "o jogo não foi encarado como uma desforra". "Evoluímos com os erros, aprendemos e o encontro foi preparado de forma racional e com competência", sublinhou o treinador da equipa que perdeu a final da Liga Europeia frente ao Reus, na época passada.



No próximo fim de semana inicia-se o campeonato e Tó Neves não tem dúvidas: "Com certeza estaremos mais motivados porque as vitórias trazem confiança. Mas que isso seja na medida certa e que não nos suba à cabeça", pediu o técnico, que teve uma grande carreira enquanto jogador. "Sei que não vai ser assim pois somos uma equipa à imagem do clube: humilde, trabalhadora, mas também muito ambiciosa."



Cerca de uma centena de adeptos esperava ontem a comitiva da Oliveirense na chegada ao Aeroporto do Porto. "Esta gente já nos tem acompanhado para todo o lado, sempre com esta alegria, e finalmente conseguimos retribuir", afirmava Tó Neves, emocionado, um dia depois da conquista da Taça Continental, em Viareggio (Itália). "Num dia de semana, a esta hora (17 horas), ter aqui esta gente que trabalha para nos receber é espantoso", reconhecia, por sua vez, o capitão Ricardo Barreiros.Em clima de festa, o treinador admitiu que esta "é a conquista internacional mais importante do clube". "Mas mais importante é o facto de estarmos no terceiro ano deste projeto e de esta ser a terceira final que disputámos. Felizmente conseguimos vencer desta vez", sublinhou Tó Neves.

Autor: Humberto Ferreira