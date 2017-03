O campeonato nacional de hóquei em patins tem um novo líder. Este sábado, depois do surpreendente empate do Benfica em casa, diante da Juventude de Viana , a Oliveirense aproveitou o deslize das águias e, com uma vitória por 5-2 sobre o Turquel, saltou para o comando da tabela, agora com 1 ponto à maior sobre os lisboetas.Pablo Cancela, com quatro golos (14, 15', 20' e 37'), acabou por ser a figura do encontro, que contou ainda com um tiro certeiro de Jepi Selva (41'). Do lado contrário marcaram João Silva (29') e Vasco Luís (49').Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima