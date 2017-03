O treinador Paulo Freitas confirmou no sábado à agência Lusa a saída do Óquei de Barcelos, após a qualificação para a final four da Taça CERS Após o triunfo caseiro frente ao Vilafranca, por 6-3, que selou a qualificação dos barcelenses para a final four da Taça CERS, que conquistou em 2016 pela segunda vez no seu historial, Paulo Freitas reuniu com a direção do Óquei para acertar a saída e, no final, confirmou a sua saída."Há decisões na vida que têm de ser tomadas e eu tomei a decisão de não continuar ligado ao projeto do Óquei de Barcelos. Fui muito feliz e levo daqui gratas recordações. Levo em cada um dos elementos do grupo de trabalho um amigo. A vida é isto mesmo", explicou.

Autor: Lusa