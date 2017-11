O Sporting mede forças com o Valença nesta quarta-feira (21.30) na 6.ª jornada do campeonato, com o técnico Paulo Freitas a alertar para as dificuldades que os leões vão encontrar."Apesar do Valença ter objetivos diferentes dos nossos, admito que vão apresentar uma dose extra de motivação porque defrontam o Sporting. É uma equipa de linhas curtas numa pista grande [dimensões máximas]. Nesse sentido, as nossas referências visuais têm de se adequar. Temos de estar atentos porque vão jogar no nosso erro", analisou o treinador do Sporting, que no sábado empatou com o Liceo Corunha na segunda ronda da Liga Europeia.

Autor: Diogo Jesus