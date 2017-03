Continuar a ler

O treinador que, em 2013/14, levou o Valongo à conquista do seu primeiro título nacional e à conquista da Supertaça está fora das pistas desde janeiro de 2016, altura em que pediu a demissão, quando a equipa ocupava o sétimo lugar, com o técnico a evocar a necessidade de uma pausa depois de ter orientado o clube durante 15 anos.Agora, chega ao Óquei de Barcelos para dar continuidade ao trabalho de Paulo Freitas, que colocou a equipa na 'final-four' da Taça CERS pela terceira vez consecutiva.No próximo sábado, estará no banco no jogo em Vale de Cambra, relativo aos 16 avos de final da Taça de Portugal.