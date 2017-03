çPaulo Pereira deverá ser, segundo Record apurou, o treinador escolhido pelo OC Barcelos para render Paulo Freitas, que vai em breve liderar o Sporting. O treinador, recorde-se, conquistou no Valongo o título de campeão nacional da época 2013/2014. A SAD do OC Barcelos vai reunir-se hoje mas o principal assunto em discussão deverá ser a sucessão do presidente Francisco Dias da Silva, que está de saída da SAD.

Paulo Freitas liderou o OC Barcelos pela última vez no sábado, quando venceu a equipa espanhola do Vilafranca, apurando pela terceira vez a formação minhota para a final four da Taça CERS, da qual é o atual detentor. "Já não vou orientar a equipa na final four. Só desejo que o OC Barcelos ganhe", disse-nos ontem o treinador, que confessou ter-se despedido dos jogadores no final do jogo. "Fui muito feliz em Barcelos. Levo em cada um dos elementos do grupo um amigo", admitiu ainda Paulo Freitas.

O OC Barcelos vê também partir, mas no final da época, Luís Querido (para o Lodi) e Miguel Vieira (para o Benfica).

Autores: Miguel Sá Pereira e Vítor Ventura