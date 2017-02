Pedro Nunes argumentou este sábado que a goleada (12-2) imposta ao RHC Diessbach na última jornada do Grupo A da Liga Europeia de hóquei em patins só foi possível graças à atitude dos jogadores do Benfica.

"Fomos sérios connosco e fomos dignos da competição. Encarámos este jogo com tranquilidade e tivemos sempre uma atitude séria. O adversário apresentou-se num bloco muito baixo, a jogar na expetativa do Benfica e nós assumimos as exigências. Conseguimos um resultado volumoso, numa prova que fomos quase perfeitos", defendeu o técnico encarnado, antes explicar que não os prémios pessoais que realmente o motivam na sua profissão.

Também Diogo Rafael partilhou com a Agência Lusa os seus sentimentos em relação ao encontro com a equipa suíça.



"Estou satisfeito com o meu trabalho, mas ainda mais com o trabalho da equipa. Este jogo já pouco contava, já tínhamos o apuramento e o primeiro lugar assegurados. Tivemos a serenidade de manter os níveis de intensidade altos", realçou o hoquista do Benfica.

"A minha motivação e ambição é sempre ganhar títulos para o Benfica e para os meus jogadores. Depois tudo o que vier, vem por acréscimo. Ser treinador do Benfica faz-me estar mais perto dos títulos, estar mais perto de ganhar e por arrasto ser considerado o melhor treinador", apontou Pedro Nunes.

Autor: Lusa