O português Pedro Henriques e o espanhol Guillem Trabal, considerados dois dos melhores guarda-redes do Mundo, têm uma característica comum: defendem a baliza do Benfica. Pedro soma vários títulos nacionais e internacionais, tanto a nível da Seleção como de clubes – é atual campeão europeu ao serviço do Reus – , enquanto Trabal regista na sua carreira vários títulos europeus e mundiais pela seleção de Espanha e nacionais pelas águias.

Decorridas que estão cinco jornadas do Campeonato Nacional e uma ronda da Liga Europeia, verifica-se que Pedro Henriques tem sido o guarda-redes mais escolhido para o campeonato, enquanto o seu companheiro de baliza mereceu a confiança do técnico apenas uma vez no Nacional e outra na prova europeia [ver quadro].

Continuar a ler

Com dois guarda-redes desta qualidade, e com um histórico tão rico na modalidade, como é que o treinador Pedro Nunes gere esta situação, que decerto lhe provocará (agradáveis) dores de cabeça? "Sorte de um treinador que tem o melhor guarda-redes espanhol e provavelmente o melhor português. Qualquer um deles me dá garantias em qualquer momento. Em duas semanas o Benfica realizou quatro jogos, com cada um deles a participar em dois", começou por nos adiantar Pedro Nunes. Em relação à forma como gere a situação, o treinador benfiquista é perentório: "Não é uma gestão para agradar, mas sim uma gestão inteligente de um treinador que sabe que de forma alguma e em nenhum momento da época pode pensar que só tem um guarda-redes, ainda para mais quando estamos a falar de dois jogadores de elevada qualidade naquela posição", admitiu o técnico do Benfica, que acabou por justificar a opção pelo internacional português. "É público e notório que o Pedro entrou muito bem esta época e por isso apostei inicialmente nele. Mas o Guillem oferece-me total garantia", assegura Pedro Nunes.

Autor: Vítor Ventura