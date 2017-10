A AD Sanjoanense está de luto, uma vez que a mãe de Maria do Mar, seccionista do hóquei em patins feminino do clube, faleceu. A formação de São João da Madeira deu a informação através da sua página de Facebook, onde também descreveu a noite de tremendo sobressalto para a equipa. Isto porque a viagem a partir de Oliveira do Hospital "durou mais de 12 horas" e teve uma paragem forçada em Oliveira de Frades "devido ao flagelo dos incêndios".A AD Sanjoanense "contou com a preciosa ajuda do Café ‘Sítio do Costume’ na Praça Luís Bandeira, em Oliveira de Frades, que acolheu as jogadoras, onde pernoitaram, dentro do possível, e distribuiu água", pode ler-se no comunicado da equipa, que garante já ter a situação normalizada: "A noite foi de natural pânico, pela falta de rede, mas já está tudo bem. A AD Sanjoanense envia um profundo agradecimento ao café ‘Sítio do Costume’ e aos pais das atletas pelo inexcedível apoio."