O Sporting procura hoje no Pavilhão João Rocha somar a quinta vitória consecutiva a nível nacional, quando receber a Juv. de Viana, na 17.ª jornada do campeonato. No entanto, o objetivo principal dos comandados de Paulo Freitas é a conquista dos três pontos e passar a liderar a classificação, embora à condição, já que o Benfica apenas joga amanhã, recebendo o Valença.

"Vamos continuar o trajeto que temos vindo a manter, sabendo que vamos defrontar uma equipa muito experiente. Queremos mais três pontos para continuarmos o nosso caminho", disse o técnico leonino Paulo Freitas, no site do clube.

Continuar a ler

A equipa de Viana do Castelo – que já pode contar no banco com o treinador Renato Garrido –, apesar da sua reconhecida experiência, chega a Lisboa visivelmente debilitada, face à ausência de André Azevedo e às limitações físicas de Tó Silva, Emanuel Garcia e Francisco Silva. Já o FC Porto tem agendada uma receção ao Turquel. "É um Turquel forte, muito coeso, que começou mal a época, mas que tem vindo a crescer e tem feito bons resultados", alertou Alvarinho ao site dos dragões.

Autor: Vítor Ventura