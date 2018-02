O Sporting obteve este sábado um robusto triunfo, no Pavilhão João Rocha, sobre a Juventude de Viana, por 7-1, na 17ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Os leões assumem à condição a liderança da, uma vez que o Benfica só entra em ação domingo, em casa, diante do Valença.Os golos do Sporting foram apontados por Vítor Hugo (3), Toni Perez (2), Ferran Font e Henrique Magalhães. O dos minhotos foi marcado por Francisco Silva.Consulte aqui os restantesda jornada.