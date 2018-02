Continuar a ler

Já os leões, que seguem na segunda posição, vão a Tomar, jogar com o Sporting local, partida onde não perspetivam facilidades. "Esperamos grandes dificuldades, como vai ser sempre até final da época, com a pressão a aumentar. Todos os jogos são complicados e o de Tomar não foge à regra. Temos de entrar com muita atitude e vontade de vencer, sabendo que estas equipas fecham-se contra nós. Temos de ser pacientes", reconheceu o internacional Henrique Magalhães, na Sporting TV.



O FC Porto (3.º), por seu turno, viaja até Viana do Castelo para defrontar a Juventude (7.º). Já os leões, que seguem na segunda posição, vão a Tomar, jogar com o Sporting local, partida onde não perspetivam facilidades. "Esperamos grandes dificuldades, como vai ser sempre até final da época, com a pressão a aumentar. Todos os jogos são complicados e o de Tomar não foge à regra. Temos de entrar com muita atitude e vontade de vencer, sabendo que estas equipas fecham-se contra nós. Temos de ser pacientes", reconheceu o internacional Henrique Magalhães, na Sporting TV.O FC Porto (3.º), por seu turno, viaja até Viana do Castelo para defrontar a Juventude (7.º).

A 16.ª jornada do Nacional da Primeira Divisão completa-se esta quarta-feira, com os jogos das equipas que estiveram envolvidas no passado fim-de-semana nas competições europeias, com a particularidade das três formações que ocupam as primeiras posições atuarem todas como visitantes.O líder Benfica desloca-se a Turquel, equipa que ocupa o 11.º lugar, mas que no seu recinto faz sempre boas exibições, como reconhece o treinador das águias, Pedro Nunes. "Não existem jogos fáceis neste campeonato, muito menos na segunda volta. Vamos defrontar uma boa equipa, que tem bons jogadores e que vale pelo seu coletivo. Depois tem um rinque onde tradicionalmente o Benfica experimenta várias dificuldades", disse o técnico na BTV.

Autor: Vítor Ventura