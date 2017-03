Continuar a ler

Menos sorte teve o Turquel. Depois do empate da primeira mão, a dois golos, os lusos foram a casa dos italianos do Hockey Sarzana empatar uma vez mais a dois, acabando depois por perder no golo de ouro.



Depois de 2015/16, a 'final four' da Taça CERS voltará a contar com representação nacional, ainda que desta feita, ao contrário da temporada passada, seja apenas uma formação lusa presente nesta decisão, curiosamente o OC Barcelos, a detentora do troféu.Este sábado, depois do desaire sofrido em casa do Vilafranca, por 3-2, os minhotos fizeram valer o fator casa e venceram no seu reduto por 6-3, avançando para a ronda decisiva com um 'score' global de 8-6.

