Na segunda parte, os transalpinos tentaram pressionar a formação portuguesa, que acabou por ser mais forte e controlou perfeitamente o rumo dos acontecimentos, aumentando a vantagem aos 34 minutos, por Hugo Costa, porém, a dois minutos do final da partida, Federico Pagnini, novamente de grande penalidade, reduziu para a diferença minima.



O Óquei de Barcelos segue assim em frente na defesa do título conquistado na época passada, encontrando agora pela frente a formação espanhola do Vilafranca, que esta noite afastou, no golo de ouro, a Juventude de Viana. Na Catalunha, e depois da vitória por 3-1 conseguida no Minho, a turma portuguesa perdeu por 4-2 no tempo regulamentar e acabou por ser batida na decisão.

O Óquei de Barcelos e o Turquel garantiram este sábado a presença nos quartos de final da Taça CERS de hóquei em patins, ao passo que a Juventude de Viana ficou pelo caminho.Depois de terem vencido fora de casa, por 3-1, os barcelenses não tiveram tarefa fácil, já que a formação transalpina deu excelente réplica, tendo mesmo inagurado o marcador aos sete minutos, através de uma grande penalidade concretizada por Federico Pagnini. Com melhores soluções no banco dos suplentes, a formação barcelense acabou por dar a volta ao marcador ainda antes do intervalo, com golos de Álvaro Morais e Luís Querido, este através de uma grande penalidade.

Autores: Lusa e Fábio Lima