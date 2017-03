Ao fim de 17 jornadas de campeonato, a Oliveirense lidera, mas Tó Neves alerta: "Estaria tranquilo se fôssemos à frente com 10 pontos de avanço", começa por dizer o treinador do conjunto de Oliveira de Azeméis para garantir que "o campeonato ainda nem começou". E algo irónico refere que a sua equipa tem "jogos muito complicados pela frente e temos de estar focados em todas as partidas".

No comando técnico da Oliveirense na segunda época, depois de ter estado no FC Porto durante quatro temporadas, Tó Neves sabe bem como a luta é tão próxima entre todos os candidatos e explica que "quem não perder pontos com as equipas menos cotadas e for mais forte nos jogos entre candidatos vai festejar o título". E justifica. "No início da época propusemo-nos de forma humilde a estar presente na hora das decisões da luta pelo 1º lugar e neste momento estamos nessa luta, tal como estávamos antes desta jornada", mas garante que "é melhor estar em 1º do que em 2º, como é melhor ser 2º que 3º", mas atira que "bom seria estar nesta posição [1º] no fim do campeonato. Agora vale o que vale e não é uma posição que nos perturba o trabalho".

Com o próximo jogo do campeonato a realizar-se apenas no dia 25 com a deslocação a Tomar, Tó Neves afirma que "só daqui a três semanas é que podemos ajuizar se é bom ou mal a paragem do campeonato, pois temos de pensar no Lodi, porque queremos também chegar à final-four da Liga Europeia".

Curiosidade da liderança isolada da Oliveirense está no facto de ser a única equipa do ‘top 4’ que venceu os dois jogos ao Barcelos. "Jogámos lá no início da época e a uma quarta-feira, enquanto o FC Porto, o Benfica e o Sporting foram lá jogar ao fim de semana e em ambientes diferentes", justifica.

Entretanto, a Oliveirense assegurou a continuidade por mais uma época do avançado João Souto, que era o único da ‘espinha dorsal’ da equipa que estava em final de contrato. Está há duas temporadas na formação.