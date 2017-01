O treinador da Oliveirense, Tó Neves, pode ficar de fora do jogo frente ao Benfica no dia 21 e referente à 12ª jornada do Nacional, uma vez que recebeu ordem de expulsão no final do encontro com o Sporting, realizado em Alverca.

Foi já com a partida finalizada e na área técnica das equipas que a dupla de arbitragem, constituída por Paulo Rainha e José Pinto, expulsou o técnico da Oliveirense por palavras dirigidas aos árbitros, cuja atuação mereceu de Tó Neves duras críticas no final do encontro, que ditou o triunfo dos leões por 3-1.

Também o Sporting deverá ser castigo pelo Conselho de Disciplina da FPP, face aos incidentes no final da 1ª parte, com a invasão de adeptos, que chegaram a quebrar as barreiras de segurança. Foram travados pelos jogadores leoninos e pelo presidente, Bruno de Carvalho. O relatório dos árbitros vai ser agora analisado pelo Conselho de Disciplina, cuja reunião está agendada para amanhã.

Autor: Vítor Ventura