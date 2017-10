Está aberto até 12 de novembro o processo de apresentação de candidaturas para mais uma edição das Bolsas de Estudo para atletas paralímpicos e surdolímpicos, numa parceria entre o Comité Paralímpico de Portugal e os Jogos Santa Casa.Segundo o CPP, "este projeto insere-se no Programa de Responsabilidade Social na área da Educação e materializa-se na concessão de bolsas de estudo aos atletas integrados no Programa de Preparação Paralímpica Tóquio 2020 e no Programa de Preparação Surdolímpica 2021, para apoio à sua formação académica".De acordo com o mesmo organismo, este ano, pela primeira vez, "as condições do programa são as mesmas para a dimensão olímpica e para a dimensão paralímpica".

Autor: Fábio Lima