Conhecida como "o pássaro de Minsk", Olga Korbut, que arrecadou ainda a prata nas barras assimétricas, também em Munique, e na trave, em Montreal1976, vive nos Estados Unidos desde 1991.



A antiga ginasta, agora com cidadania bielorrussa, tornou-se, aos 17 anos nos Jogos Munique'72, a primeira ginasta a executar um salto mortal de costas na trave.



A antiga ginasta Olga Korbut, que representou a ex-União Soviética em duas edições de Jogos Olímpicos, vendeu as medalhas conquistadas em Munique'72 por cerca de 200 mil euros, anunciou esta terça-feira uma leiloeira norte-americana.Segundo a imprensa russa, a antiga ginasta, que em Munique'72 conquistou três medalhas de ouro - por equipas, na trave, e no solo - foi obrigada a vender as medalhas devido a problemas financeiras.