Continuar a ler

A ação será interposta na próxima segunda-feira no Tribunal Administrativo de Paris.



"Obviamente, acho este 'slogan' um erro, um absurdo. Paris, a capital do mundo francófono está a vergar-se, não apenas à língua de Shakespeare, mas também à de Donald Trump", comentou o presidente da Academie Goncourt, uma das associações promotoras da ação.



Além de Paris, Budapeste e Los Angeles são também candidatas à organização dos Jogos Olímpicos de 2024.



A votação final para a atribuição dos Jogos Olímpicos de 2024 está prevista para 13 de setembro, em Lima. A ação será interposta na próxima segunda-feira no Tribunal Administrativo de Paris."Obviamente, acho este 'slogan' um erro, um absurdo. Paris, a capital do mundo francófono está a vergar-se, não apenas à língua de Shakespeare, mas também à de Donald Trump", comentou o presidente da Academie Goncourt, uma das associações promotoras da ação.Além de Paris, Budapeste e Los Angeles são também candidatas à organização dos Jogos Olímpicos de 2024.A votação final para a atribuição dos Jogos Olímpicos de 2024 está prevista para 13 de setembro, em Lima.

A utilização do inglês no 'slogan' oficial da candidatura de Paris aos Jogos Olímpicos de 2024 vai ser contestada nos tribunais por um conjunto de associações, disse esta sexta-feira o representante legal destas.De acordo com o advogado das associações, citado pela agência AFP, o recurso à língua inglesa no 'slogan' - "Made for Sharing" -- viola legislação de 1994 destinada a proteger a língua francesa, além de ser contrário à Carta Olímpica.

Autor: Lusa