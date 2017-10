Continuar a ler

Na quinta-feira, o presidente do Comité Olímpico do Brasil (COB) foi detido por alegada participação na compra de votos com vista à eleição do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos de 2016.



A polícia brasileira indicou, em comunicado, que o presidente do COB, de 75 anos, enfrenta acusações de "corrupção, branqueamento de capitais e participação em organização criminosa".





As autoridades brasileiras que estão a investigar as acusações de corrupção e branqueamento de capitais ao presidente do Comité Olímpico do país, Carlos Arthur Nuzman, pediram esta sexta-feira ajuda à justiça suíça.Em comunicado, o escritório do procurador-geral da suíça anunciou que está a "analisar o pedido de assistência jurídica".