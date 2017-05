Continuar a ler

Na primeira votação, Carolina Duarte recolheu 9 votos, contra os 8 de David Grachat, 5 de Carla Oliveira e Miguel Vieira, 4 de Lenine Cunha e 1 de Miguel Cruz e Joaquim Machado.



Carolina Duarte, do atletismo, foi este sábado escolhida para liderar a Comissão de Atletas Paralímpicos, numa votação na qual foram ainda eleitos para fazer parte daquele organismo David Grachat (natação), Carla Oliveira (boccia), Miguel Vieira (judo) e Lenine Cunha (atletismo).O processo eleitoral, que contou com a votação dos 33 atletas paralímpicos e surdolímpicos que participaram nos últimos grandes eventos internacionais (no caso dos paralímpicos são os últimos três Jogos, ao passo que nos surdolímpicos são dois os eventos), foi dividido em duas fases, nas quais ficaram inicialmente definidos os cinco integrantes da Comissão e, numa segunda votação, a presidente.

Autor: Fábio Lima