As biatletas Yana Romanova e Olga Vilukhina, prata na prova de 7,5 quilómetros, ficaram igualmente privadas das suas medalhas. O atleta de skeleton Sergei Chudino também foi desclassificado.



Os cinco desportistas russos ficam também excluídos de qualquer futura edição dos Jogos Olímpicos.



Estas últimas sanções elevam para 19 o número de atletas irradiados, apenas este mês, de futuras edições dos Jogos.



O COI está a testar novamente todas as amostras de desportistas russos que participaram nos jogos nacionais de Sochi2014, na sequência da descoberta de um sistema de dopagem alargado com apoio institucional.



Cinco desportistas russos foram sancionados pelo Comité Olímpico Internacional (COI) pelo recurso a substâncias dopantes nos Jogos Olímpicos de inverno Sochi2014, com dois deles a perderem os títulos olímpicos conquistados.Com base nas conclusões das audições da Comissão Oswald sobre os atletas implicados no escândalo de dopagem estatal russo, Aleksei Negodailo e Dimitri Trunenkov foram desclassificados e viram os seus resultados nos Jogos Olímpicos de 2014 anulados, perdendo assim o ouro conquistado juntamente com outros dois colegas no bobsleigh.

Autor: Lusa