Continuar a ler

No final de 2015 um relatório elaborado pelo canadiano Richard McLaren denunciou uma rede de doping no desporto russo que envolvia várias instituições governamentais, com a participação dos serviços secretos daquele país.



Este relatório implicou cerca de 1.000 atletas em práticas de dopagem nos Jogos Olímpicos de verão Londres'2012 e de inverno Sochi'2014.



Depois de o COI ter colocado a decisão nas federações de modalidade, muitos atletas russos foram impedidos de participar nos Jogos Olímpicos Rio'2016.



Na quinta-feira, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) manteve a suspensão da Agência Russa (RUSADA), decidida em 2015 após a divulgação do relatório. No final de 2015 um relatório elaborado pelo canadiano Richard McLaren denunciou uma rede de doping no desporto russo que envolvia várias instituições governamentais, com a participação dos serviços secretos daquele país.Este relatório implicou cerca de 1.000 atletas em práticas de dopagem nos Jogos Olímpicos de verão Londres'2012 e de inverno Sochi'2014.Depois de o COI ter colocado a decisão nas federações de modalidade, muitos atletas russos foram impedidos de participar nos Jogos Olímpicos Rio'2016.Na quinta-feira, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) manteve a suspensão da Agência Russa (RUSADA), decidida em 2015 após a divulgação do relatório.

A comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI) vai anunciar a 5 de dezembro, em Lausana, na Suíça, a sua decisão sobre a participação de atletas russos nos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeonchang'2018.O órgão vai tornar pública uma decisão final sobre a possibilidade de os atletas russos participarem na competição, que decorre em fevereiro, com base nas conclusões das comissões criadas para investigar as denúncias de um esquema de doping organizado reveladas pelo relatório McLaren.

Autor: Lusa