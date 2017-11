Continuar a ler

O organismo instou Vylegzhanin a devolver "o mais rapidamente possível" as três medalhas conquistas em Sochi.O COI estudou também a situação de um quinto esquiador russo, que foi ilibado, mas optou por não revelar o nome do atleta.Em dezembro, o Comité Executivo do COI vai decidir se proíbe a participação de atletas russos nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018.No final de 2015, um relatório elaborado pelo canadiano Richard McLaren denunciou uma rede de doping no desporto russo, que envolvia várias instituições governamentais, com a participação dos serviços secretos daquele país.Este relatório implicou cerca de 1.000 atletas em práticas de dopagem nos Jogos Olímpicos Londres2012 e de Inverno Sochi2014.Depois de o COI ter colocado a decisão nas federações de cada modalidade, muitos atletas russos foram impedidos de participar nos Jogos Olímpicos Rio2016.