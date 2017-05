Continuar a ler

Para o presidente da comissão de avaliação, a diferença entre as duas candidaturas poderá estar na cultura e na visão que cada um dos países candidatos têm dos Jogos Olímpicos.



"Não há duvida de que essas cidades, porque estão em países diferentes e com culturas diferentes, têm visões distintas dos Jogos. Essas diferenças poderão ser um fator-chave na escolha dos membros do Comité Olímpico Internacional", considerou Patrick Baumann.



O presidente da comissão de avaliação das candidaturas aos Jogos Olímpicos de 2024, Patrick Baumann, considerou esta terça-feira que as propostas de Paris e Los Angeles são tecnicamente bastante fortes."As duas candidaturas apresentam baixos riscos. Ambas têm os espaços, as garantias, as equipas de trabalho e uma cultura de olimpismo. São duas cidades fantásticas, que deram resposta a todas as nossas questões", afirmou Baumann.

