A cidade de Budapeste anunciou na quarta-feira ter retirado a sua candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de 2024, deixando a corrida entregue às cidades de Paris e de Los Angeles (Estados Unidos)."Budapeste vai pedir formalmente ao concelho municipal para retirar a candidatura húngara, em acordo com o governo", disse o presidente da câmara Istvan Tarlos, citado pela agência MTI.A candidatura húngara sofreu um forte revés quando um grupo de jovens ativistas recolheu mais de 250 mil assinaturas para a realização de um referendo sobre a iniciativa.Segundo o calendário do COI, em 23 de abril peritos do organismo deverão visitar a cidade de Los Angeles, seguindo.se Budapeste, em 10 de maio, e Paris, em 14 do mesmo mês,A eleição da cidade organizadora dos Jogos Olímpicos de 2024 deverá ser feita em setembro, em Lima, no Peru.