A mesma fonte explicou que as cidades candidatas têm primeiro de concordar com a dupla votação e que depois o Comité Olímpico Internacional (COI) terá de ter apoio da Associação Nacional de Comités (ANOC) e falar com as cidades que mostraram já interesse em 2028, como é o caso de Madrid.Esta discussão surge depois de Thomas Bach, presidente do COI, ter expressado o seu lamento com o facto de as candidaturas derrotadas acabarem por sentir-se desmotivadas para voltarem a apresentar-se a novas organizações.Em dezembro o presidente do organismo tinha mostrado a sua preocupação em relação aos efeitos que pode ter a derrota de uma candidatura: "temos de ter em consideração que o atual processo, nas condições em que está, produz demasiados derrotados".Se Paris perder novamente, depois de ter sido derrotada em 1992 (por Barcelona), em 2008 (por Pequim) e em 2012 (por Londres), é possível que a cidade não queira apresentar-se a votos uma vez mais.Em relação a Los Angeles, Patrick Nally, especialista em marketing desportivo, sublinha que uma das grandes preocupações para o COI é a possibilidade de a cidade norte-americana perder, tendo em conta a importância dos Estados Unidos no movimento olímpico.Segundo o mesmo, o COI não se pode dar ao luxo de deixar de 'fora' os Estados Unidos, que foram "os salvadores do movimento olímpico", quando o mesmo teve graves problemas financeiros em 1980."Paris é uma grande cidade, Paris perdeu algumas vezes anteriormente, mas não é comercialmente tão importante para a estrutura do COI", acrescentou Patrick Nally, dizendo ainda que a 'dupla votação' poderá ser uma solução prática para o problema.