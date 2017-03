Continuar a ler

"Os nossos princípios baseiam-se na não discriminação, essa é uma posição que queremos deixar bem clara", disse Coates, que lidera a comissão de coordenação encarregada dos preparativos para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.John Coates explicou que na semana passada "se registaram progressos nas negociações com o clube, tendo em vista o fim de uma política discriminatória", acrescentando que o assunto tem de estar resolvido até junho."Em algum momento tem de haver uma decisão", referiu, admitindo a possibilidade de ser necessário procurar outro campo de golfe.Fundado em 1929, o Country Kasumigaseki não admite mulheres como membros efetivos e ainda as impede de utilizarem as instalações ao domingo.A organização dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 já pediu ao clube escolhido para albergar a sede olímpica que reveja as suas regras no que respeita a aceitar as mulheres como membros de pleno direito.