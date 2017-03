Continuar a ler

O porta-voz do COI, Mark Adams, garantiu que o organismo acredita que o ex-atleta namibiano Fredericks "vai disponibilizar todos os elementos que provam a sua inocência", de forma a contrariar as acusações feitas esta sexta-feira pelo jornal gualês.



Adams explicou que o antigo velocista já contactou a Comissão de Ética do COI para esclarecer a situação.



Frank Fredericks terá dito que a verba em causa foi depositada pela Pamodzi Sports Consulting, uma empresa gerida por Papa Massata Diack, que se dedica à promoção de programas de marketing desportivo da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).



"A Comissão de Ética está a analisar as alegações para clarificar todo o assunto", referiu Mark Adams.



O jornal francês também alude a um pagamento feito por um empresário brasileiro a Lamine Diack, antigo presidente da IAAF, três dias antes da eleição da sede dos Jogos Olímpicos de 2016.



O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou esta sexta-feira que vai contactar as autoridades judiciais francesas na sequência de acusações de alegadas irregularidades na atribuição dos Jogos Olímpicos Rio2016, noticiadas pelo jornal 'Le Monde'.Segundo o jornal, o ex-atleta namibiano Frank Fredericks possuía uma sociedade nas ilhas Seicheles que no mesmo dia em que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sede dos Jogos Olímpicos de 2016 recebeu uma verba de 299.300 dólares (cerca de 283.574 euros).

