O líder do COR garantiu que a informação da investigação oficial, realizada por um comité nomeado para o efeito, vai ser enviada para a Agência Mundial Antidopagem (AMA) e manifestou-se confiante de que a mesma "vai ser tida em conta".



No final de 2015 um relatório elaborado pelo canadiano Richard McLaren denunciou uma rede de doping no desporto russo que envolvia várias instituições governamentais, com a participação dos serviços secretos daquele país.



Este relatório implicou cerca de 1.000 atletas em práticas de dopagem nos Jogos Olímpicos de verão Londres'2012 e de inverno Sochi'2014.



O presidente do Comité Olímpico da Rússia (COR) garantiu que a investigação oficial desmente as acusações da existência de um esquema de doping organizado no país, denunciado no relatório McLaren."Não se confirmam dados nem informações do relatório McLaren sobre a dopagem de muitos atletas russos, nem outras conclusões contidas nesse documento", afirmou Alexandr Zhúkov à imprensa russa.

Autor: Lusa