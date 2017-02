Continuar a ler

A ideia, que o dirigente expôs em dezembro de 2016, é atribuir os Jogos de 2024 e 2028 em setembro deste ano, com Los Angeles (Estados Unidos) e Paris (França) como únicas candidatas de momento.



A cidade de Budapeste, capital da Hungria, retirou-se esta semana e juntou-se a Roma (Itália) e Hamburgo (Alemanha) nas ex-candidatas aos jogos de 2024. A ideia, que o dirigente expôs em dezembro de 2016, é atribuir os Jogos de 2024 e 2028 em setembro deste ano, com Los Angeles (Estados Unidos) e Paris (França) como únicas candidatas de momento.A cidade de Budapeste, capital da Hungria, retirou-se esta semana e juntou-se a Roma (Itália) e Hamburgo (Alemanha) nas ex-candidatas aos jogos de 2024.

O Comité Olímpico Internacional (COI) quer ver mudanças no processo de atribuição dos Jogos Olímpicos a cidades, uma vez que este "produz demasiados perdedores", segundo uma carta interna a que a agência noticiosa Associated Press teve acesso.Na missiva, a que esta sexta-feira teve acesso a AP, o presidente do organismo, o alemão Thomas Bach, sugere várias mudanças no processo para reformular a atribuição e para que o COI atribua ao mesmo tempo duas competições.

Autor: Lusa