Na sequência do relatório McLaren, que denunciou a existência de um esquema de doping organizado e com apoio estatal na Rússia, o IPC proibiu a participação de atletas russos em competições internacionais, incluindo os Jogos Paralímpicos Rio2016.



Os Jogos Paralímpicos Pyeongchang'2018, na Coreia do Sul, decorrerão entre 9 e 18 de março do próximo ano.

O presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC) garantiu que o organismo vai tomar até ao final do ano uma decisão sobre a participação de atletas russos nos Jogos Paralímpicos de Inverno Pyeongchang'2018.Andrew Parsons, que está de visita a Paris, onde decorrerão os Jogos Paralímpicos de 2024, referiu que uma comissão do IPC vai reunir-se em dezembro com a Associação Mundial Antidopagem (AMA) e considerou que "não vale a pena continuar a especular sobre a decisão".

Autor: Lusa